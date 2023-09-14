– Я бы посоветовала ему не работать, если он не может сделать из футболистов тех людей, которые могут побеждать. Он не должен возглавлять сборную России. Такие слова бьют и по мотивации спортсменов. Он набирал этих игроков, и ничему их не учит. Очень интересно! Я первый раз слышу такие заявления за всю свою жизнь. Это не тренер. Мне стыдно за него, – приводит слова 76-летнего тренера "СЭ".
Напомним, главный тренер национальной сборной Валерий Карпин после товарищеской встречи с Катаром (1:1) заявил, что российским футболистам стоить покидать пределы Российской Премьер-Лиги, чтобы продолжить профессиональный рост и повышать уровень сборной России. Карпин выделил футболиста французского клуба "Монако" Александра Головина, выступающего за команду с 2018 года. Специалист отметил, что полузащитник выделяется на фоне других игроков национальной сборной с положительной точки зрения. По мнению 54-летнего тренера, в иностранных лигах более высокая интенсивность игры.
Тарасова: Карпин не должен возглавлять сборную. Это не тренер, мне стыдно за него
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала резонансное заявление главного тренера национальной команды России Валерия Карпина о том, что футболистам при возможности стоит уезжать выступать за границу.
Фото: Globall Look Press