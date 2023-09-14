– Увы, результаты сборной России не радуют ни болельщиков, ни специалистов футбола. Нет изюминки в игре, нет сыгранности. Возможно, Карпин полагает, что наши игроки, которые могут попасть в топовые европейские чемпионаты, начнут ощущать более высокую конкуренцию.
Тогда начнут улучшаться их игровые качества, и это принесет в дальнейшем пользу сборной. Карпин является тренером сборной и тренером "Ростова", ему виднее. Он не мальчик и должен отвечать за слова. Его слова – его мнение, взвешенное, наверное, не на эмоциях, – цитирует Валуева "РБ Спорт".
Напомним, после ничьей в товарищеском матче с командой Катара (1:1) главный тренер национальной сборной Валерий Карпин рекомендовал футболистам уезжать из клубов РПЛ в иностранные лиги. По мнению наставника "Ростова", уровень интенсивности в чемпионате России недостаточно высок и значительно уступает европейским национальным первенствам. В качестве примера Карпин привел хавбека "Монако" Александра Головина, который в 2018 году перебрался в "Монако" и с тех пор выступает за монегасков во французской Лиге 1. 54-летний специалист отметил игру Головина на фоне остальных футболистов национальной сборной.
Валуев: Карпин не мальчик и должен отвечать за слова
Депутат Государственной думы РФ Николай Валуев отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерий Карпина, который рекомендовал футболистам при возможности уезжать в иностранные клубы.
Фото: Globall Look Press