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Федун — о Джикии: на мой взгляд, он — капитан! И он всегда был основой "Спартака"

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Бывший президент "Спартака" Леонид Федун высказался о защитнике команды Георгии Джикии.
Фото: "Чемпионат"
"Почему Джикия не попадает в основной состав? Купили Бабича, большого центрального левого защитника, который в принципе выглядит хорошо. Тем более, у Георгия периодически бывают проблемы со здоровьем. Это спорт. Тут всегда существует конкуренция. Нужно доказывать свое право на место в составе. Хотя, на мой взгляд, он — капитан! И он всегда был основой "Спартака", — сказал Федун.

Спортсмен, уже долгое время являющийся капитаном московской команды, не попал в стартовый состав уже на третью игру чемпионата страны по футболу подряд. В паре обороны в последней игре с "Динамо" вышли Алексис Дуарте и Срджан Бабич. Команда сумела сыграть "на ноль" в третий раз подряд во всех турнирах.

В следующем матче "Спартак" ожидает встреча с "Крыльями Советов". Матч пройдёт 1 октября на "Солидарность Самара Арене" в Самаре.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Джикия Федун Спартак
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