- Абаскаль выиграл себе еще время. Посмотрим, что покажет "Спартак" после перерыва на матчи сборных. Чего жду? Да ничего не жду. У тренера было уже достаточно времени, чтобы выстроить игру. Этого не произошло. И не произойдет. У Абаскаля была цель получить хороший контракт. Он ее выполнил. Какое еще чемпионство? Это ложные ожидания болельщиков клуба, - передает слова Мостового "РБ Спорт".
Матч 11 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - ЦСКА завершился вничью со счетом 2:2, при этом красно-белые спаслись от поражения на последней добавленной минуте. Перед этим матчем команда испанского главного тренера Гильермо Абаскаля дважды подряд крупно уступила в разных турнирах с суммарным счетом 0:7.
В турнирной таблице РПЛ "Спартак" находится на шестом месте, набрав 17 очков в 11 сыгранных матчах. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 10 очков.
Мостовой: у Абаскаля в "Спартаке" была цель получить хороший контракт, он ее выполнил. Какое еще чемпионство?
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказался о ситуации с главным тренером красно-белых после ничьей с ЦСКА (2:2) в рамках 11 тура РПЛ.
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