– В некоторых матчах могли довести до победы, когда вели в счете. В некоторых проигранный матчах, все-таки могли выигрывать. Но давайте ставить оценки уже в конце чемпионата. Нам есть, в чем прибавлять.
По итогам 15 туров чемпионата России по футболу московский “Спартак” сумел записать в собственный актив 24 набранных балла. Подшефные Гильермо Абаскаля в настоящий момент времени занимают шестое место в турнирной таблице.
В прошлом розыгрыше Российской Премьер-Лиги столичный “Спартак” финишировал на третьей строчке. Красно-белые набрали 54 очка.
Источник: “СЭ”
Игнатов – о первом круге “Спартака”: нам есть, в чем прибавлять
Полузащитник московского “Спартака” Михаил Игнатов оценил результаты красно-белых в первом круге Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"