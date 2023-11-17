"Конфликтов в ЦСКА не было. Не хочу обсуждать это, разногласия были только с одним человеком. С игроками и персоналом ничего такого не было. Я искал место с хорошей атмосферой, где я был бы действительно нужен", - цитирует Карраскаля "Чемпионат".
Полузащитник Хорхе Карраскаль в это летнее трансферное окно сменил один московский клуб на другой, перейдя из ЦСКА в "Динамо". "Бело-голубые" выкупили права на 25-летнего колумбийского игрока за 3,5 миллиона евро и заключили с футболистом контракт до
конца сезона 2027/2028. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 11 матчах за "Динамо" во всех турнирах, провел на поле 449 минут и отличился лишь одной результативной передачей.
Карраскаль: разногласия в ЦСКА были только с одним человеком. С игроками и персоналом ничего такого не было
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