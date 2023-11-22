- Радует, что хотя бы есть иллюзия справедливости. Жуликов надо наказывать. Тем более таких, как Норманн. Думают, что они хитрее одесского раввина. Получение денег - второй квест, который надо пройти. Полгода назад "Ростов" платил за своего игрока три раза в Швецию, в отличие от своих западных коллег, а те не принимали деньги. Думаю, с получением своих денег будет еще та история. Хотя бы есть приговор, по которому Норманна можно будет гонять до конца жизни, пока он не расплатится, - передает слова Червиченко "Чемпионат".
Ранее стало известно, что футбольный трибунал ФИФА принял сторону "Ростова" в споре с 27-летним норвежским опорным полузащитником Матиасом Норманном. В августе 2023 года находившийся в аренде в московском "Динамо" хавбек "Ростова" Норманн объявил об одностороннем расторжении контрактов с российскими клубами и покинул территорию Российской Федерации, после чего заключил соглашение с саудовским "Аль-Раедом" как свободный агент.
По решению трибунала ФИФА Норманн должен будет уплатить желто-синим финансовую компенсацию, при этом его новый клуб несет за эту выплату солидарную ответственность.
Червиченко: таких жуликов, как Норманн, надо наказывать. Радует, что есть хотя бы иллюзия справедливости
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал решение трибунала ФИФА в пользу "Ростова" в деле о самовольном расторжении контракта норвежцем Матиасом Норманном.
Фото: Sportbox