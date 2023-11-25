Напомним, железнодорожники упустили победу, ведя 3:1 к 90+4-й минуте матча. Они пропустили третий мяч с пенальти на 90+10-й минуте.
"для всего футбола — вы позор", — сказал Баринов боковому судье.
"Локомотив" из-за упущенной победе не смог подняться на третью строчку турнирной таблицы.
Источник: телеграм-канал "Записки рыжего журналиста".
Баринов — боковому судье: для всего футбола — вы позор
Капитан "Локомотива" Дмитрий Баринов обратился к боковому судье после матча с "Крыльями Советов" (3:3) в 16-м туре РПЛ.
Фото: Матч ТВ