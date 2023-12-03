"Это не футбол. Почему не добили со штрафного? Я не видел! Снег в глаза летит, я ничего не вижу! Как играть во втором тайме? Забить гол и дальше играть. Ну, играть - тяжело назвать это. Бить мяч вперед, и может что-то там нарисуется", сказал Уткин в эфире "Матч Премьер".
В эти минуты продолжается игра 17-го тура российской Премьер-лиги, в которой встречаются московский ЦСКА и "Ростов". После первого тайма впереди "армейцы" (1:0). На третьей минуте с одиннадцатиметровой отметки отличился нападающий Федор Чалов. Ростовчане могли сравнять счет, однако мяч, пущенный со штрафного, попал в перекладину ворот Игоря Акинфеева.
Хавбек "Ростова" Уткин - в перерыве матча с ЦСКА: снег в глаза летит, я ничего не вижу!
Полузащитник "Ростова" Даниил Уткин прокомментировал погодные условия в перерыве матча 17-го тура РПЛ против ЦСКА (0:1).
Фото: "Матч ТВ"