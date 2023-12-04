- Чтобы российский футбол перестал деградировать, нужно возвращаться на систему "весна-осень". Россия - северная страна. У нас перерыв зимой пять месяцев - это бред! Как это людям в голову влезло, что теперь они не могут от этого отказаться? Нам обещали, что мы будем выигрывать в еврокубках - где это всё? Это чьи-то сказки! Меня больше всего поражает, что эти люди молчат, которые рассказывали эти сказки! Где турниры? Мы можем все ошибаться, почему бы не признать свою вину и не вернуться на "весна-осень"? - передает слова Калешина "РБ Спорт".
До 2010 года чемпионат России разыгрывался по календарной системе "весна-осень", при которой розыгрыш национального первенства стартовал в марте-апреле, длился в течение весны, лета и осени, и завершался в ноябре. В сезоне-2011/2012, который длился полтора года, произошел переход на систему "осень-весна", при которой чемпионат стартует во второй половине лета, в начале/середине декабря уходит на зимнюю паузу, возобновляется в конце февраля/начале марта и завершается в конца мая/начале июня.
Одним из аргументов в пользу перехода был тезис об улучшении результатов клубов РПЛ в еврокубках. Однако на деле все завоеванные еврокубки были выиграны российскими клубами при системе "весна-осень" (в 2005 и 2008 годах). После перехода на "осень-весна" команды РПЛ ни разу не доходили даже до полуфинала любого еврокубкового турнира.
Калешин: нужно возвращаться на систему "весна-осень". Где люди, которые рассказывали сказки про победы в еврокубках?
Экс-главный тренер "Акрона" Евгений Калешин высказался по поводу календарной системы проведения чемпионата России.
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