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Личка: ни одна белорусская команда не смогла бы усилить РПЛ

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о возможном пришествии клубов из Белоруссии в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
"На сегодняшний день существует значительное различие между белорусским и российским футболом. Уровень игры в Беларуси заметно ниже, на сто процентов. Ни одна белорусская команда не смогла бы усилить РПЛ", — цитирует Личку Sport24.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что некоторые команды из Белоруссии могут вступить в чемпионат России. В Континентальной хоккейной лиге уже выступает клуб из Минска "Динамо".

На первом месте в чемпионате Белоруссии идет минское "Динамо", имея на своем счету 66 очков. Далее "Неман" с 59 очками. Тройку лидеров замыкает "Торпедо-БелАЗ". У команды 49 очков.

Личка Динамо
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