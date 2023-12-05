- Перенести ответный кубковый матч с "Зенитом" на более ранний срок? Такая идея поступила. "Зенит" на уровне консультаций это обсуждает. Если такое обращение поступит, думаю, мы его рассмотрим. Если перенос разгрузит календарь - тем более, что на "Газпром Арене" закрытая крыша и можно комфортно сыграть - почему нет? Если будет формальное обращение, будет с чем работать, будем реагировать, - передает слова Пивоварова "Чемпионат".
29 ноября в Москве состоялся первый матч четвертьфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России между столичным "Динамо" и петербургским "Зенитом", в эти же дни (28-29 ноября) прошли первые встречи и в трех остальных парах 1/4 финала. Ответные матчи во всех четвертьфинальных противостояниях должны пройти ориентировочно 12 марта 2024 года.
Домашний стадион "Зенита" "Газпром Арена" является единственным в России футбольным стадионом с раздвижной крышей, наличие которой позволяет проводить матчи в комфортных условиях в любую погоду.
Ответный матч Кубка России "Зенит" - "Динамо" могут перенести на более ранний срок
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров рассказал об обсуждении с руководством "Зенита" идеи переноса на более раннюю дату ответной игры 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"