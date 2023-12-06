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"Чемпионат": зарплата Лукаса Веры в "Локомотиве" составит 600 тысяч евро в год

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Стали известны все суммы по трансферу аргентинского полузащитника Лукаса Веры из "Оренбурга" в "Локомотив"
Фото: "Чемпионат"
Аргентинский полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера переходит в "Локомотив", где зарплата опорного полузащитника составит 0.6 миллиона евро за сезон, сообщает источник.

Сам трансфер опорного хавбека обойдется "железнодорожникам" в 300 миллионов рублей в рассрочку на полгода (50% суммы сразу, вторая половина - летом).

Лукас Вера перешел в "Оренбург" летом 2022-го года из аргентинского клуба "Ланус", а сумма трансфера тогда составляла €1.5 миллионов.

Источник: "Чемпионат"

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