Аргентинский полузащитник "Оренбурга" Лукас Вера переходит в "Локомотив", где зарплата опорного полузащитника составит 0.6 миллиона евро за сезон, сообщает источник.
Сам трансфер опорного хавбека обойдется "железнодорожникам" в 300 миллионов рублей в рассрочку на полгода (50% суммы сразу, вторая половина - летом).
Лукас Вера перешел в "Оренбург" летом 2022-го года из аргентинского клуба "Ланус", а сумма трансфера тогда составляла €1.5 миллионов.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": зарплата Лукаса Веры в "Локомотиве" составит 600 тысяч евро в год
Стали известны все суммы по трансферу аргентинского полузащитника Лукаса Веры из "Оренбурга" в "Локомотив"
Фото: "Чемпионат"