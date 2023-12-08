– У нас были претензии к календарю, в том числе относительно зимних матчей на выезде. Не буду использовать лексику Карпина, все-таки условия для команд одинаковые, но это уже совсем другая игра. С Валерием Георгиевичем можно по содержанию согласиться. Можно вообще отдельно проводить первенство по зимнему футболу, отдельно считать очки и вручать кубок, – цитирует Медведева "Матч ТВ".
В пятницу, 8 декабря, стартовал заключительный тур чемпионата России в 2023 году, игры которого проходят с 8 по 10 декабря. В стартовой встрече "Локомотив" одержал победу над "Уралом" со счетом 2:0. Матч проходил при температуре ниже 11 градусов по Цельсию.
На прошлых выходных главный тренер "Ростова" Валерий Карпин остался недоволен решением арбитра разрешить проведение выездной встречи в Москве против ЦСКА (0:2) в рамках 17-го тура. 54-летний специалист допустил эмоциональные и оскорбительные высказывания в адрес официальных лиц во время флеш-интервью, за что получил дисквалификацию на две игры, одну из них - условно.
В воскресенье, 3 декабря, "Зенит" играл в гостях с московским "Локомотивом" и потерпел поражение со счетом 1:3. 9 декабря команда Сергея Семака дома примет "Пари НН".
Медведев: у "Зенита" были претензии к календарю, не буду использовать лексику Карпина
Глава правления "Зенита" Александр Медведев признался, что у питерского клуба имелись претензии к составителям календаря текущего сезона чемпионата России из-за того, что "сине-бело-голубым" поставили матчи в декабре в гостях.
Фото: ФК "Зенит"