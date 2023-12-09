- Зачем "Спартак" продал Шитова в Самару?! Мы с "Лукойлом" переподписали братьев Шитовых на 5,5 лет! Почему нельзя было просто оставить в аренде, чем он мешал Абаскалю и Эшуорту?
20-летний центральный нападающий Владислав Шитов перешел из "Спартака" в "Крылья Советов" в конце февраля этого года за 500 тысяч евро трансферной компенсации. В этом сезоне воспитанник академии "красно-белых" провел за самарцев 19 матчей во всех турнирах, в которых отличился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами на партнеров.
Источник: Metaratings
Зарема: чем Шитов мешал Абаскалю и Эшуорту, что его продали в "Крылья Советов"?
Супруга экс-владельца "Спартака" Зарема Салихова возмутилась решению руководства "красно-белых" продать прошлой зимой в "Крылья Советов" своего воспитанника Владислава Шитова.
Фото: Чемпионат.com