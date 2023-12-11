- Мы рассмотрим рапорт делегата относительно факта возможного общения дисквалифицированного главного тренера "Локомотива" Галактионова со старшим тренером команды по рации. Галактионов приглашён на заседание, - передаёт слова Григорьянца "Чемпионат".
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов после выездного матча 16 тура Российской премьер-лиги с "Крыльями Советов" (3:3) был дисквалифицирован на две игры за нецензурное выражение в адрес судейства в телеинтервью. Во время домашней встречи "железнодорожников" в рамках 17 тура РПЛ с "Зенитом" (3:1) в телетрансляцию попали кадры переговоров находящегося в ложе "РЖД Арены" Галактионова по радиосвязи.
Галактионов приглашён на заседание КДК из-за возможного общения со штабом по рации в матче "Локомотив" - "Зенит"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет изучит возможные переговоры главного тренера "Локомотива" Михаила Галактионова со своим штабом в матче 17 тура РПЛ с "Зенитом" (3:1).
Фото: МатчТВ