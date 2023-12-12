Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Ланс
20:45
СевильяНе начат
ПСВ
20:45
АрсеналНе начат
Унион
23:00
Реал МадридНе начат
Интер
23:00
Реал СосьедадНе начат
Наполи
23:00
БрагаНе начат
Ред Булл Зальцбург
23:00
БенфикаНе начат
Копенгаген
23:00
ГалатасарайНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
БаварияНе начат

"СЭ": Мозес покинет "Спартак" по окончании сезона

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Московский "Спартак" не планирует пролонгацию соглашения с полузащитником Виктором Мозесом.
Фото: "СЭ"
По информации "СЭ", "Спартак" не будет продлевать истекающий летом будущего года контракт полузащитника Виктора Мозеса. Нигерийский футболист покинет столичный клуб по окончании сезона, если его не продадут зимой.

Мозес провел за "красно-белых" 78 матчей, забил 10 голов и отдал 10 результативных передач на партнеров. В составе московского клуба игрок становился обладателем Кубка России в сезоне 2021/22.

Мозес Спартак Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится