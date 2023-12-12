По информации "СЭ", "Спартак" не будет продлевать истекающий летом будущего года контракт полузащитника Виктора Мозеса. Нигерийский футболист покинет столичный клуб по окончании сезона, если его не продадут зимой.
Мозес провел за "красно-белых" 78 матчей, забил 10 голов и отдал 10 результативных передач на партнеров. В составе московского клуба игрок становился обладателем Кубка России в сезоне 2021/22.
"СЭ": Мозес покинет "Спартак" по окончании сезона
Московский "Спартак" не планирует пролонгацию соглашения с полузащитником Виктором Мозесом.
Фото: "СЭ"