Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Ланс
20:45
СевильяНе начат
ПСВ
20:45
АрсеналНе начат
Наполи
23:00
БрагаНе начат
Ред Булл Зальцбург
23:00
БенфикаНе начат
Копенгаген
23:00
ГалатасарайНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
БаварияНе начат
Унион
23:00
Реал МадридНе начат
Интер
23:00
Реал СосьедадНе начат

Фернандеш: у "Локомотива" дела идут неплохо. Отставание от первого места - 7 очков, надеюсь на борьбу за чемпионство

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш, выступавший ранее за "Локомотив", пожелал удачи железнодорожникам в весенней части сезона.
Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"
Бывший игрок сборной Португалии, выступавший ранее в чемпионате России за "Локомотив" и "Краснодар", высказался о текущем положении дел московской команды и перспективах во второй половине чемпионата.

"У "железнодорожников" сейчас неплохо идут дела. Отставание от первого места всего лишь в семь очков. Мне тяжело сказать, смогут ли они побороться за чемпионство в этом сезоне, но я очень на это надеюсь», — сказал Фернандеш в беседе с журналистами.

"Локомотив" завершил 2023-й год на четвертом месте с 31-м очком в 18-ти матчах, пропустив вперед только "Краснодар", "Зенит" и "Динамо". В первом после возобновления чемпионата туре "железнодорожники" сыграют с "Динамо".

Мануэл Фернандеш выступал за "Локомотив" в период с 2014-го по 2019-й год. Последним клубом португальца был иранский "Сепахан". Сейчас Фернандеш находится в статусе свободного агента.

Источник: Metaratings.ru

Фернандеш Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится