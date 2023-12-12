Бывший игрок сборной Португалии, выступавший ранее в чемпионате России за "Локомотив" и "Краснодар", высказался о текущем положении дел московской команды и перспективах во второй половине чемпионата.
"У "железнодорожников" сейчас неплохо идут дела. Отставание от первого места всего лишь в семь очков. Мне тяжело сказать, смогут ли они побороться за чемпионство в этом сезоне, но я очень на это надеюсь», — сказал Фернандеш в беседе с журналистами.
"Локомотив" завершил 2023-й год на четвертом месте с 31-м очком в 18-ти матчах, пропустив вперед только "Краснодар", "Зенит" и "Динамо". В первом после возобновления чемпионата туре "железнодорожники" сыграют с "Динамо".
Мануэл Фернандеш выступал за "Локомотив" в период с 2014-го по 2019-й год. Последним клубом португальца был иранский "Сепахан". Сейчас Фернандеш находится в статусе свободного агента.
Источник: Metaratings.ru
Фернандеш: у "Локомотива" дела идут неплохо. Отставание от первого места - 7 очков, надеюсь на борьбу за чемпионство
Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш, выступавший ранее за "Локомотив", пожелал удачи железнодорожникам в весенней части сезона.
Фото: официальный сайт ФК "Локомотив"