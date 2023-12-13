"Присутствие Быстрова на "Матче звезд" напрягало? Вообще раздражает его присутствие в моей жизни. Но, что делать — приходится терпеть", — сказал Аршавин.
Аршавин и Быстров долгое время вместе играли за "Зенит", воспитанниками которого и являются. Сейчас оба выступают в качестве футбольных экспертов на телевидении, а недавно в качестве тренеров приняли участие в хоккейном "Матче звёзд".
Источник: "РБ Спорт".
Аршавин: раздражает присутствие Быстрова в моей жизни. Но, что делать — приходится терпеть
Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин пошутил над своим экс-одноклубником Владимиром Быстровым.
Фото: СЭ