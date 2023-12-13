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Лапочкин - о переводе VAR на ИИ: для этого есть компьютерные игры, там вроде у ИИ нормально получается

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Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин раскритиковал идею о внедрении искусственного интеллекта в VAR.
Фото: ФК "Краснодар"
"Для этого есть компьютерные игры, там вроде у ИИ нормально получается. Наверное, и в футболе он сможет со всем справиться - и судить, и играть. Только это не футбол уже будет. На мой взгляд, судить, как и играть, должны все-таки живые люди" - приводит слова Лапочкина "РИА Новости".

Ранее член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин раскритиковал работу российских судей и предложил идею по внедрению искусственного интеллекта в систему VAR. Напомним, что в недавнем кубковом матче между "Динамо" и "Зенитом" (1:0) главный арбитр Павел Кукуян ошибочно показал вторую желтую карточку полузащитнику московского клуба Хорхе Карраскалю.

Лапочкин Динамо VAR
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