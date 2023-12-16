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Олег Иванов: между Абаскалем и "Спартаком" нет химии

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Бывший игрок сборной России Олег Иванов высказался о работе главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: "СЭ"
Экс-игрок сборной России и воспитанник "Спартака" Олег Иванов, выступающий ныне за казанский "Рубин", рассказал, в чем видит основные проблемы "красно-белых".

"Даже со стороны видно — между Гильермо Абаскалем и командой нет той химии, что была год назад. Если в первой половине сезона-2022/23 "Спартак" был единым коллективом, то сейчас опять раскачали лодку", — цитирует Иванова источник.

"Спартак" после 18-ти туров занимает 5-е место. В активе подопечных Гильермо Абаскаля 30 очков в 18 матчах. Прошлый сезон "красно-белые" закончили в тройке с 54-мя очками, пропустив вперед лишь "Зенит"и "ЦСКА.

Источник: "СЭ"

Спартак Абаскаль
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