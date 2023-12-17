"Сейчас ищем Педриньо вариант с арендой. Он точно не возвращается в "Локомотив". Предложений по продаже пока нет, поэтому и ищем аренду", - цитирует Нагорных "Чемпионат".
Вингер присоединился к московскому "Локомотиву" из бразильского "РБ Брагантино" осенью 2022 года за 3,5 млн евро. На данный момент игрок находится в аренде в бразильской "Америке Минейро" и вернется в Россию в конце этого года. Педриньо провел за "железнодорожников" 9 матчей, отметившись 4-мя забитыми мячами и 1-й голевой передачей.
Нагорных - о Педриньо: он точно не возвращается в "Локомотив"
Председатель совета директоров "Локомотива" рассказал о дальнейшей судьбе Педриньо.
Фото: ФК "Локомотив"