– Яна вообще не думала над моим предложением, сразу согласилась. Я самокритичный человек, можно было сделать предложение романтичнее и лучше.
Не мешает ли просыпаться в рабочий день Ромашкиной в 3:30 утра, чтобы привезти ее в Останкино на работу? Я это делаю, потому что это важно для моей жены и меня, чтобы она чувствовала мою поддержку. Возможно, не совсем рационально поступать подобным образом в тренировочный день, но этой мой выбор. Если у меня все хорошо на футбольном поле и в жизни, значит, я делаю все правильно. Тяжело быть мужем красивой телеведущей, к ней много внимания. Я человек ревнивый, но стараюсь работать над этим, – цитирует Тикнизяна "Матч ТВ".
Минувшей осенью защитник "Локомотива" Наир Тикнизян и ведущая "Матч ТВ" Яна Ромашкина связали себя узами брака. Ранее пара объявила об отношениях. Накануне Яна Ромашкина в соцсетях призналась, что 24-летний футболист просыпается в 3:30 утра ради того, чтобы отвезти ее на работу.
За плечами Тикнизяна 10 матчей в майке национальной сборной Армении, в которых он забил один гол. В нынешнем сезоне уроженец Санкт-Петербурга принял участие в 16 играх чемпионата России за "Локомотив", отметившись 6 голами и 2 ассистами. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро.
Тикнизян: просыпаюсь в 3:30, потому что это важно для моей жены. Тяжело быть мужем красивой телеведущей
Защитник "Локомотива" и сборной Армении Наир Тикнизян ответил на вопрос, не мешает ли его тренировочному и игровому процессу подъемы в 3:30 утра ради того, чтобы отвезти на работу свою спутницу ведущую – "Матч ТВ" Яну Ромашкину.
Фото: соцсети Яны Ромашкиной