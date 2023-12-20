- Конечно, Ромащенко остаётся в клубе. Есть ли кредит доверия? Как его измерять, маленький он или большой? Даже если бы не было важных очков в последних матчах, он бы работал. Мы верим в команду и в него. Никаких изменений больше не намечается. Он будет готовить команду на сборах, - передаёт слова Айдамирова "Чемпионат".
Грозненский "Ахмат" завершил осеннюю часть сезона-2023/2024 на 13 месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги - в зоне стыковых матчей. В активе бело-зелёных 17 набранных очков в 18 проведённых встречах. С 18 августа 2023 года команду возглавляет 49-летний экс-тренер сборной России Мирослав Ромащенко, который сменил на посту наставника грозненцев Сергея Ташуева.
Гендиректор "Ахмата": конечно, Ромащенко остаётся в клубе
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о продолжении работы с командой главного тренера Мирослава Ромащенко.
Фото: ФК "Ахмат"