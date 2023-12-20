Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Барселона
21:00
АльмерияНе начат
Вильярреал
23:30
СельтаНе начат
Атлетик
23:30
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Унион
20:30
КёльнНе начат
Штутгарт
22:30
АугсбургНе начат
Айнтрахт
22:30
Боруссия МНе начат
Байер
22:30
БохумНе начат
Вольфсбург
22:30
БаварияНе начат
Хайденхайм
22:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
23:00
МарсельНе начат
Тулуза
23:00
МонакоНе начат
ПСЖ
23:00
МетцНе начат
Ницца
23:00
ЛансНе начат
Брест
23:00
ЛорьянНе начат
Лион
23:00
НантНе начат
Реймс
23:00
ГаврНе начат
Клермон
23:00
РеннНе начат
Страсбург
23:00
ЛилльНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Ливерпуль
23:00
Вест Хэм ЮнайтедНе начат

Кубок Италии

Новости
Интер
23:00
БолоньяНе начат

Гендиректор "Ахмата": конечно, Ромащенко остаётся в клубе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров ответил на вопрос о продолжении работы с командой главного тренера Мирослава Ромащенко.
Фото: ФК "Ахмат"
- Конечно, Ромащенко остаётся в клубе. Есть ли кредит доверия? Как его измерять, маленький он или большой? Даже если бы не было важных очков в последних матчах, он бы работал. Мы верим в команду и в него. Никаких изменений больше не намечается. Он будет готовить команду на сборах, - передаёт слова Айдамирова "Чемпионат".

Грозненский "Ахмат" завершил осеннюю часть сезона-2023/2024 на 13 месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги - в зоне стыковых матчей. В активе бело-зелёных 17 набранных очков в 18 проведённых встречах. С 18 августа 2023 года команду возглавляет 49-летний экс-тренер сборной России Мирослав Ромащенко, который сменил на посту наставника грозненцев Сергея Ташуева.

Ахмат Ромащенко Айдамиров
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится