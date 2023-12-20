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Матч сборный Сербии и России пройдет на территории РФ в марте

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Президент РФС Александр Дюков заявил, что российская сборная проведет домашний матч против сборной Сербии в марте.
Фото: "Матч ТВ"
"Где пройдет игра? Во-первых, важны погодные условия и качество поля. Во-вторых, нам нужен большой стадион, поскольку матч может быть интересен. Матч будет сыгран в России, контракт подписан", - цитирует Дюкова источник.

Последним, на данный момент, матчем сборной России против другой европейской сборной остается игра квалификации к Чемпионату Мира с Хорватией 14-го ноября 2021-го года (0:1). С тех пор российская сборная проводила матчи против сборных Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Ирана, Ирака, Египта, Катара, Камеруна, Кении и Кубы.

Источник: "Матч ТВ"

Сборная России Сборная Сербии
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