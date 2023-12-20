"Мы получили разрешение от УЕФА и договорились с РФС о проведении товарищеского матча между нашими сборными. Игра пройдет 21 марта в Москве на стадионе "Динамо", - цитирует Сурбатовича Sport24.
Напомним, ранее сегодня, 20 декабря, президент РФС Александр Дюков объявил о договоренности проведения товарищеского матча национальной команды России против сборной Сербии. Отметим, что на домашнем стадионе московского "Динамо" - "ВТБ Арена" сборная России 12 октября выиграла в товарищеской встрече у сборной Камеруна (1:0).
Матч сборной России против Сербии пройдет 21 марта в Москве
Генеральный секретарь сербского Футбольного союза Йован Сурбатович рассказал, когда состоится контрольная игра против сборной России.
Фото: Чемпионат.com