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Матч сборной России против Сербии пройдет 21 марта в Москве

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Генеральный секретарь сербского Футбольного союза Йован Сурбатович рассказал, когда состоится контрольная игра против сборной России.
Фото: Чемпионат.com
"Мы получили разрешение от УЕФА и договорились с РФС о проведении товарищеского матча между нашими сборными. Игра пройдет 21 марта в Москве на стадионе "Динамо", - цитирует Сурбатовича Sport24.

Напомним, ранее сегодня, 20 декабря, президент РФС Александр Дюков объявил о договоренности проведения товарищеского матча национальной команды России против сборной Сербии. Отметим, что на домашнем стадионе московского "Динамо" - "ВТБ Арена" сборная России 12 октября выиграла в товарищеской встрече у сборной Камеруна (1:0).

Сборная России Сборная Сербии
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