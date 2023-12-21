- Считаю именно Вендела лучшим игроком на своей позиции. Человек не прошел подготовку с командой. Приехал поздно, порой испытывал проблемы с мотивацией, но сколько матчей он вытащил! Вы можете назвать мне еще одного полузащитника в РПЛ, который так же часто делал разницу осенью?
Напомним, центральный полузащитник "Зенита" Вендел задержался в отпуске этим летом и не был готов к началу сезона 2023/2024. Бразилец стартовал лишь в третьем туре российской Премьер-лиги против московского "Динамо", проведя на поле 45 минут и отметившись голевой передачей. Всего в нынешнем сезоне на счету 26-летнего хавбека 4+6 по системе гол плюс пас в 18 играх за "сине-бело-голубых" во всех турнирах.
Источник: "СЭ"
Орлов - о Венделе: можете назвать хоть одного полузащитника в РПЛ, который так же часто делал разницу?
Комментатор Геннадий Орлов рассказал, кого считает лучшим полузащитников в РПЛ.
Фото: Global Look Press