По информации источника, испанский функционер на встрече с руководством московского "Спартака" высказался о необходимости смены главного тренера. Напомним, что ранее сообщалось о том, что Рибалта отказался от работы в клубе из-за разного видения концепции развития клуба с руководством "красно-белых".
Хавьер Рибалта помимо петербургского "Зенита" занимал пост спортивного директора в итальянской "Парме" и французском "Марселе". Также испанец возглавлял скаутский отдел в английском "Манчестер Юнайтед" и итальянском "Ювентусе". На данный момент в Рибалте заинтересованы несколько испанских клубов.
Источник: Metaratings
Metaratings: Рибалта заявил руководству "Спартака" о необходимости уволить Абаскаля
Бывший спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта заявил руководству "красно-белых" о необходимости уволить Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Зенит"