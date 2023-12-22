"Наступит время, когда УЕФА скажет: "Возвращайтесь". Перейти можно, но потом ты не вернёшься. Кто нас там в Азии ждет? Япония, Южная Корея, Сингапур, которые против нас сейчас? Такая же ситуация как в УЕФА может быть и там", - сказал Тихонов в эфире "Матч ТВ".
Напомним, что исполком Российского футбольного союза на заключительном заседании в 2023 году отказался от перехода из Европы в Азию. Андрей Тихонов играл за московский "Спартак", самарские "Крылья Советов" и "Химки", а также провел 29 матчей за сборную России. Также Андрей Валерьевич возглавлял "Енисей", "Крылья Советов" и "Астану", откуда ушел в ноябре 2021 года, расторгнув контракт по обоюдному соглашению сторон.
Тихонов - о решении РФС не переходить в Азию: наступит время, когда УЕФА скажет - возвращайтесь
Экс-игрок московского "Спартака" Андрей Тихонов высказался о решении РФС не переходить в Азию.
Фото: "Матч ТВ"