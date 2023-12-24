- Футбол всё же нужно отделить от политики. Если бы Россия вошла в Азиатскую конфедерацию, полагаю, у Австралии не было бы выбора, команда играла бы против россиян. Я верю, что эти матчи состоялись бы, если бы всё решилось на официальном уровне. Стала бы Австралия бойкотировать матчи с Россией по примеру поляков и скандинавов? Нет. Верю, что никакого бойкота не было бы, - приводит слова Уилкшира "РБ Спорт".
20 декабря на заседании Исполкома РФС было принято решение не выходить из УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) в пользу перехода в АФК (Азиатскую конфедерацию футбола), а продолжить попытки договориться с УЕФА о возвращении российских клубов и сборных в международные соревнования. С февраля 2022 года все команды из России решением УЕФА отстранены от турниров под эгидой организации.
Сборная Австралии, ранее выступавшая в ОФК (конфедерации Океании), с 2006 года выступает в АФК.
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Уилкшир: если бы Россия вошла в Азиатскую конфедерацию - верю, что никакого бойкота от сборной Австралии не было бы
Экс-защитник московского "Динамо" и сборной Австралии Люк Уилкшир ответил на вопрос о возможности матча сборных Австралии и России в случае перехода РФС из УЕФА в АФК.
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