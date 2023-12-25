- Думаю, я бы не позволила ему "улететь в стратосферу", но и не взвалила бы на него полномочия спортивного директора. Как только тренер начинает "включать менеджера", это моментально сказывается на результате на поле. Абаскаль - умный тренер, но заигрался не в свои игры. Весной посмотрим, сделает ли выводы, как проведёт зимние сборы на этот раз, - цитирует Салихову Metaratings.ru.
34-летний испанский главный тренер Гильермо Абаскаль работает в этой должности с июня 2022 года. Кандидатуру испанца предложил руководству клуба итальянский спортивный директор Лука Каттани, который через некоторое время после подписания контракта с Абаскалем покинул клуб. Президентом "Спартака" в этот период времени был Леонид Федун, который в августе 2022 года передал свой пакет акций компании "Лукойл" и отошёл от управления клубом.
Зарема: Абаскаль - умный тренер, но заигрался в "Спартаке" не в свои игры
Жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова оценила работу главного тренера красно-белых испанца Гильермо Абаскаля.
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