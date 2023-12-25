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Президент "Урала": мы приглашали Ионова летом, но он выбрал "Ростов". Сейчас у нас нет никакого интереса

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Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, что клуб не планирует подписывать вингера Алексея Ионова.
Фото: Чемпионат.com
- Мы приглашали Алексея Ионова еще летом, когда у футболиста закончился контракт с "Краснодаром", но игрок выбрал "Ростов". Сейчас вряд ли у "Урала" будет к нему интерес. Мы еще созвонимся с главным тренером Виктором Гончаренко, который хорошо знает Алексея. Но пока у нас нет никакого интереса к Ионову.

Напомним, в декабре, по окончании первой части чемпионата России 34-летний вингер Алексей Ионов и "Ростов" расторгли текущее соглашении, рассчитанное до конца июня 2025 года, по обоюдному согласию сторон. Игрок защищал цвета команды с лета этого года, перебравшись из "Краснодара" в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне Ионов принял участие в 14 матчах за ростовчан, в которых отдал одну результативную передачу.

Источник: Sport24

Иванов Г Урал Гончаренко Ионов
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