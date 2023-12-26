Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ньюкасл Юнайтед
15:30
Ноттингем ФорестНе начат
Шеффилд Юнайтед
18:00
Лутон ТаунНе начат
Борнмут
18:00
ФулхэмНе начат
Бёрнли
20:30
ЛиверпульНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
Астон ВиллаНе начат

Тарханов: ЦСКА необходимо усиление в атаку

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Футбольный тренер Александр Тарханов рассказал, какая линия у "армейцев", по его мнению, является самой уязвимой.
Фото: "Чемпионат"
Александр Тарханов, работавший ранее главным тренером ЦСКА, поделился мнением, какой должна быть зимняя трансферная кампания ЦСКА.

"Дивеев вернется в строй со второго тренировочного сбора. Так что в обороне у ЦСКА, как будто, все нормально. Поэтому усиление необходимо в атакующую группу. Тем более если Чалов и Заболотный уйдут. «Армейцы» уже взяли на нее 22-летнего Мусаева, но он еще молодой, и пока не потянет роль основного", — заявил Тарханов в разговоре с журналистами Vprognoze.ru

Московский ЦСКА уже подписал нападающего "Балтики" Тамерлана Мусаева за 300 тысяч евро. Основной форвард "армейцев" Федор Чалов, забивший в первой части сезона 8 голов, по сообщениям СМИ, может продолжить карьеру в "Марселе".

ЦСКА Тарханов Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится