Александр Тарханов, работавший ранее главным тренером ЦСКА, поделился мнением, какой должна быть зимняя трансферная кампания ЦСКА.
"Дивеев вернется в строй со второго тренировочного сбора. Так что в обороне у ЦСКА, как будто, все нормально. Поэтому усиление необходимо в атакующую группу. Тем более если Чалов и Заболотный уйдут. «Армейцы» уже взяли на нее 22-летнего Мусаева, но он еще молодой, и пока не потянет роль основного", — заявил Тарханов в разговоре с журналистами Vprognoze.ru
Московский ЦСКА уже подписал нападающего "Балтики" Тамерлана Мусаева за 300 тысяч евро. Основной форвард "армейцев" Федор Чалов, забивший в первой части сезона 8 голов, по сообщениям СМИ, может продолжить карьеру в "Марселе".
Тарханов: ЦСКА необходимо усиление в атаку
Футбольный тренер Александр Тарханов рассказал, какая линия у "армейцев", по его мнению, является самой уязвимой.
Фото: "Чемпионат"