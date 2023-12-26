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Mash: Георгий Джикия подал в суд на застройщика с требованием денежной компенсации

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Защитник московского "Спартака" Георгий Джикия подал в суд на строительную компанию с требованием денежной компенсации.
Фото: ФК "Спартак"
По информации Mash, Георгий Джикия подал иск в суд на строительную компанию с требованием выплатить 6,8 миллионов рублей за то, что застройщик не сдал в срок шесть квартир в жилом комплексе Москвы. Заседание назначено на 18 января - за день до официального выхода из отпуска всех футболистов "Спартака".

Георгий Джикия потерял место в основном составе "Спартака" после перехода в клуб Срджана Бабича. В текущем сезоне защитник провел за "Спартак" девять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Георгию со стороны "Локомотива" и "Краснодара". Контракт игрока с клубом истекает в конце сезона 2023/2024. Интернет-портал Transfermakrt оценивает Джикию в 5 миллионов евро. "Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ по итогам 18-ти туров и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков.

Спартак Джикия
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