Экс-игрок сборной России, а ныне - нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба сыграл одну из ролей в художественном фильме под названием "Конец Славы".
Помимо Дзюбы и Деревянко, в картине снялись: Сергей Чирков, Дарья Урсуляк, Екатерина Климова, Максим Лагашкин, Александр Ильин, Ян Цапник и Наташа Бардо.
Сходить на просмотр фильма в кинотеатр можно будет с 1-го февраля 2024-го года. Статистика Артема Дзюбы в "Локомотиве" в этом сезоне - 4+4 в 20-ти встречах. "Локомотив" в турнирной таблице РПЛ занимает 4-е место.
Источник: "YouTube-канал START"
Дзюба снялся в фильме "Конец Славы" с Павлом Деревянко
Форвард "Локомотива" Артем Дзюба сыграл роль в комедийном фильме.
Фото: YouTube-канал START