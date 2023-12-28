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Дзюба снялся в фильме "Конец Славы" с Павлом Деревянко

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Форвард "Локомотива" Артем Дзюба сыграл роль в комедийном фильме.
Фото: YouTube-канал START
Экс-игрок сборной России, а ныне - нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба сыграл одну из ролей в художественном фильме под названием "Конец Славы".

Помимо Дзюбы и Деревянко, в картине снялись: Сергей Чирков, Дарья Урсуляк, Екатерина Климова, Максим Лагашкин, Александр Ильин, Ян Цапник и Наташа Бардо.

Сходить на просмотр фильма в кинотеатр можно будет с 1-го февраля 2024-го года. Статистика Артема Дзюбы в "Локомотиве" в этом сезоне - 4+4 в 20-ти встречах. "Локомотив" в турнирной таблице РПЛ занимает 4-е место.

Источник: "YouTube-канал START"

Локомотив Дзюба
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