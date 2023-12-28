Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон энд Хоув Альбион
22:30
ТоттенхэмНе начат
Арсенал
23:15
Вест Хэм ЮнайтедНе начат

Юран: при системе "весна - осень" ЦСКА и "Зенит" брали еврокубки, а сборная - бронзу Евро

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Наставник Пари-НН Сергей Юран раскритиковал систему "осень - весна", согласно которой составляется расписание чемпионата России.
Фото: "Чемпионат"
Когда играли по системе "весна - осень", выиграли два Кубка УЕФА (ЦСКА и "Зенит"), Суперкубок, сборная стала третьей на Евро-2008. Это показатель, что для России это оптимальная схема. Играть в минус 10? Пальцы раком становятся, ты не чувствуешь мяч", - цитирует специалиста источник.

Чемпионат России стартовал весной и завершался осенью до 2010-го года. В 2011-2012-м годах провели переходный сезон из 44-х матчей для перехода на систему "осень - весна". Основным аргументом в пользу перехода на новую систему была синхронизация календаря РПЛ с расписаниями главных европейских топ-лиг.

Источник: "Чемпионат"

Юран Пари НН ЦСКА Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится