Когда играли по системе "весна - осень", выиграли два Кубка УЕФА (ЦСКА и "Зенит"), Суперкубок, сборная стала третьей на Евро-2008. Это показатель, что для России это оптимальная схема. Играть в минус 10? Пальцы раком становятся, ты не чувствуешь мяч", - цитирует специалиста источник.
Чемпионат России стартовал весной и завершался осенью до 2010-го года. В 2011-2012-м годах провели переходный сезон из 44-х матчей для перехода на систему "осень - весна". Основным аргументом в пользу перехода на новую систему была синхронизация календаря РПЛ с расписаниями главных европейских топ-лиг.
Источник: "Чемпионат"
Юран: при системе "весна - осень" ЦСКА и "Зенит" брали еврокубки, а сборная - бронзу Евро
Наставник Пари-НН Сергей Юран раскритиковал систему "осень - весна", согласно которой составляется расписание чемпионата России.
Фото: "Чемпионат"