- Обороняться может любая команда, там нивелируется мастерство, разрушать всегда проще и легче, чем созидать. Я смотрю, как команда 90 минут обороняется, в конце забивает гол, все начинают восхвалять и говорить, что это круто. Это очень круто и такие команды должны быть. Другая команда может весь матч стоять в обороне и сыграть 0:0, но кому станет интересно смотреть такой футбол? Для меня лучше пусть счёт пусть будет 5:4, чем грустные 1:0, - передаёт слова Гогниева Metaratings.ru.
42-летний экс-нападающий и экс-главный тренер владикавказской "Алании" Спартак Гогниев в период с сентября 2022 года по апрель 2023 года возглавлял подмосковные "Химки". В 19 матчах под руководством Гогниева красно-чёрные одержали 1 победу, 5 раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.
По итогам сезона команда покинула Российскую премьер-лигу, заняв 15 место с 18 набранными очками. При этом "Химки" забили 25 голов (предпоследнее место в лиге) и пропустили 67 голов (последнее место в лиге), показав также и худшую среди всех команд чемпионата разницу мячей (-42).
Гогниев: обороняться может любая команда, это всегда проще и легче. Для меня лучше пусть счёт пусть будет 5:4, чем 1:0
Экс-главный тренер "Химок" Спартак Гогниев объяснил, почему предпочитает атакующий футбол оборонительному.
Фото: ФК "Химки"