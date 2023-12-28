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Ветеран ЦСКА - об интересе к Перейре: Южноамериканцы не умеют играть в обороне. Они тупые

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Футбольный эксперт Владимир Пономарев прокомментировал слухи об интересе ЦСКА к бразильскому защитнику "Жил Висенте" Габриэлю Перейре.
Фото: "РИА Новости"
"Я считаю, что ЦСКА нужно усиливать фланги. Нужны как защитники, так и атакующие футболисты. Я ещё не понимаю, почему мы рассматриваем защитника именно бразильца. Южноамериканцы не умеют играть в обороне. Они тупые в этом плане" - цитирует Пономарева источник.

Бразильский центральный защитник Габриэль Перейра провел в составе "Жил Висенте" 12 матчей в текущем розыгрыша чемпионата Португалии. В активе 23-летнего футболиста 1 забитый мяч. Контракт Перейры с клубом рассчитан до лета 2026-го года. Ранее об интересе к нему со стороны ЦСКА сообщалось в СМИ.

Источник: "Евро-футбол"

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