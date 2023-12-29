23-летний бразильский правый вингер болгарского "Левски" Роналдо Сезар Соарес дос Сантос может стать игроком "Ростова", сообщают СМИ.
По данным источника, переговоры между клубами вступили в завершающую стадию. Сообщается, что с игроком будет подписан контракт до лета 2028 года, а сумма трансферной компенсации составит около 2 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Роналдо 24 матча во всех турнирах, 7 голов и 1 результативный пас.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Ростов" и "Левски" близки к оформлению сделки по переходу Роналдо
23-летний бразильский вингер Роналдо в ближайшие дни может перейти из болгарского "Левски" в "Ростов".
Фото: РПЛ