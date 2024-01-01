- Перспективы российского футбола в новом году? Они туманны, думаю, многие согласятся. Всё будет так, как и в прошлом - мы варимся в собственном огороде. Чего-то такого нового не предвидится. Я всегда говорил, что если хочешь быть сильным, то и играть тебе нужно против сильных. А сейчас мы лишены такой возможности. Нам не с чем сравнивать сейчас. Поэтому больших перемен я не жду, - передаёт слова Мостового "РБ Спорт".
С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований политическими решениями УЕФА и ФИФА. Сборная России на протяжении двух последних лет играла только товарищеские матчи, клубы Российской премьер-лиги второй полный евросезон подряд не выступают в еврокубках.
20 декабря Исполком РФС принял решение продолжить переговоры об условиях возвращения в турниры с УЕФА, отказавшись от перехода в АФК (Азиатскую конфедерацию футбола).
Продолжаем биться головой в закрытую дверь. РФС вновь отказался от Азии ради плевавшего на наш футбол УЕФА
Мостовой: в новом году у российского футбола туманные перспективы. Продолжим вариться в собственном огороде
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой оценил перспективы отечественного футбола в 2024 году.
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