"Кто по манере поведения на поле больше всего напоминает чушпана? Александр Соболев. Это же новогодний квиз, верно? У меня много друзей из спартаковского лагеря. Уверен, все отнесутся с юмором", - сказал Радимов в новогоднем квизе "RT".
В текущем сезоне Александр Соболев принял участие в 18-ти матчах "Спартака" во всех турнирах. 26-летний форвард отметился 6-ю забитыми голами и 6-ю результативными передачами. Московский "Спартак" по итогам 18-ти туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков.
Радимов сказал, что Соболев по манере поведения на поле напоминает чушпана
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов сказал, что форвард "Спартака" Александр Соболев манерой поведения на поле напоминает чушпана.
Фото: ФК "Зенит"