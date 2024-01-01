"Салат с сельдью ассоциируется с любым игроком израильского происхождения. Это же, можно сказать, практически еврейское блюдо! А ёрзать на банке, думаю, может Артём Дзюба", - приводит слова Селюка "RT".
Напомним, что недавно Артем Дзюба исполнил песню группы Ленинград о "Зените" на дне рождении своей жены. В текущем сезоне нападающий провел за "Локомотив" 20 матчей во всех турнирах и отметился 4-мя голами и 4-мя результативными передачами. Ранее форвард выступал за петербургский "Зенит", московский "Спартак" и еще ряд российских клубов.
Селюк - о том, кто ассоциируется с блюдом курица на банке: ёрзать на банке, думаю, может Артём Дзюба
Футбольный агент Дмитрий Селюк сказал, что Дзюба ассоциируется с блюдом курица на банке.
Фото: ФК "Локомотив"