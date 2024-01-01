"Если мы давали какие-то рекомендации, то на весь отпуск. По весу мы можем допустить перевес на один-два килограмма, а за большее штрафуем. Но и эти штрафы только день на третий после начала сборов", - цитирует Осинькина "РБ Спорт".
Напомним, что самарские "Крылья Советов" ушли на зимний перерыв, занимая шестое место в турнирной таблице РПЛ. Команда отстает от лидирующего "Краснодара" на девять очков. Подопечные Игоря Осинькина заняли последнее место в группе Кубка России с "Ахматом", "Балтикой" и "Зенитом" и вылетели из борьбы за трофей.
Осинькин - о штрафах после нового года: мы можем допустить перевес на один-два килограмма, а за большее штрафуем
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал о допустимых превышениях веса футболистов после нового года.
Фото: ФК "Крылья Советов"