По информации журналиста Фабио Алейшу, в ближайшее время петербургский "Зенит" объявит о трансфере Нино из бразильского "Флуминенсе". Цена перехода составит 6 миллионов евро.
26-летний центральный защитник провел за "Флуминенсе" 55 матчей во всех турнирах и отметился 5-ю забитыми мячами и 2-мя результативными передачами. Нино является победителем летних олимпийских игр в Токио в 2021 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 11 миллионов евро. Бразилец дебютировал за сборную Бразилии в ноябре 2023 года.
Фабио Алейшу: в скором времени "Зенит" объявит о трансфере Нино из "Флуминенсе"
Петербургский "Зенит" в ближайшее время объявит о трансфере Нино.
Фото: Global Look Press