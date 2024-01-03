- Вы знаете, что летом в Казани будут проходить Игры БРИКС. Они не включают в себя классический футбол и не проходят в окна ФИФА. Хотелось бы организовать матч ближе к этим датам. У нас есть идея проведения игр со сборными стран БРИКС. Но имеются и другие интересные предложения, о которых, пока идут переговоры, я не хотел бы говорить.
БРИКС - межгосударственное объединение десяти государств: России, Бразилии, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Египта и Эфиопии. Организация была основана летом 2006 года. Напомним, игры БРИКС планируют провести в 2024 году в Казани на 12 спортивных объектах.
Последний товарищеский матч сборная России провела в ноябре 2023 года против национальной командой Кубы. Подопечные Валерия Карпина разгромили соперников со счетом 8:0. Как стало известно, российская команда также сыграет контрольный матч против сборной Сербии. Встреча должна состояться в Москве на домашнем стадионе "Динамо" в марте 2024 года.
Источник: "СЭ"
Митрофанов: есть идея проведения игр сборной России с командами стран БРИКС
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о планах организовать матчи сборной России с командами из стран БРИКС.
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