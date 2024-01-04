- 70 лет - это небольшой праздник. Очень скромно отмечаю дни рождения, я даже не помню, чтобы что-то так праздновал. Не знаю, почему называют 70-летие праздником. Юбилей какой-то. Праздновать - это, наверное, 18-летие, единственный праздник, остальное - всё такое, - передаёт слова Романцева ТАСС.
Легендарному экс-главному тренеру московского "Спартака" и национальной сборной России на двух крупных турнирах Олегу Романцеву 4 января 2024 года исполнилось 70 лет. В качестве тренера Романцев 9 раз завоёвывал с красно-белыми чемпионский титул - 1 раз в СССР и 8 раз в чемпионате России, ещё один раз он выиграл национальное первенство как президент московского клуба.
Романцев - о своём 70-летии: единственный праздник - 18-летие, остальное всё такое...
Экс-главный тренер "Спартака" и сборной России Олег Романцев прокомментировал свой 70-летний юбилей.
Фото: ФК "Спартак"