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Радченко: я не вижу конкурентов у “Зенита”

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Экс-игрок “Зенита” Дмитрий Радченко назвал фаворита на победу в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"
– В этом сезоне все говорят о “Краснодаре”. Посмотрим, что будет во второй половине чемпионата. На данный момент я не вижу конкурентов у “Зенита”, — цитирует Радченко “Чемпионат”.

В настоящий момент времени петербургский “Зенит” имеет в собственном активе 36 очков. Подопечные Сергея Семака, которые на протяжении пяти последних неизменно выигрывали чемпионат России, занимают второе место в турнирной таблице. Отметим, что лидером таблицы является “Краснодар”. “Быки” набрали 38 очков за 18 туров РПЛ.

Радченко Зенит
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