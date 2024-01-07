– В этом сезоне все говорят о “Краснодаре”. Посмотрим, что будет во второй половине чемпионата. На данный момент я не вижу конкурентов у “Зенита”, — цитирует Радченко “Чемпионат”.
В настоящий момент времени петербургский “Зенит” имеет в собственном активе 36 очков. Подопечные Сергея Семака, которые на протяжении пяти последних неизменно выигрывали чемпионат России, занимают второе место в турнирной таблице. Отметим, что лидером таблицы является “Краснодар”. “Быки” набрали 38 очков за 18 туров РПЛ.
Радченко: я не вижу конкурентов у “Зенита”
Экс-игрок “Зенита” Дмитрий Радченко назвал фаворита на победу в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"