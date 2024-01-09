Как сообщает источник, “Зенит” не рассматривает вариант с подписанием Крунича в зимнее трансферное окно. Более того, петербургский клуб даже не контактировал с Раде по поводу возможного перехода.
Напомним, Крунич имеет действующее соглашение с “Миланом” до июня 2025 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что хавбек “россонери” может сменить клубную прописку. По слухам, в Российской Премьер-Лиги в его услугах был заинтересован петербургский “Зенит”.
Источник: соцсети журналиста Грача Хачатряна
Журналист Хачатрян: “Зенит” не заинтересован в приобретении Крунича
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