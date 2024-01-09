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Тедеско – о возможном назначении в сборную России: не могу говорить о таких вещах

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Наставник сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал слухи о возможном назначении в национальную команду России.

Фото: ФК "Спартак"
– Не могу говорить о таких вещах. Порой что-либо может происходить, даже когда ты не знаешь об этом. Конечно, до меня доходили слухи о моем приглашении в сборную России, но мне тяжело их комментировать.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Доменико Тедеско может возглавить сборную России по футболу.

Напомним, Доменико Тедеско является главным тренером сборной Бельгии с февраля 2023 года. Отметим, что специалист работал в Российской Премьер-Лиги. С 2019 по 2021 год Тедеско возглавлял московский “Спартак”.

Источник: “СЭ”

Тедеско Сборная России Сборная Бельгии
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