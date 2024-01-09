– Не могу говорить о таких вещах. Порой что-либо может происходить, даже когда ты не знаешь об этом. Конечно, до меня доходили слухи о моем приглашении в сборную России, но мне тяжело их комментировать.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Доменико Тедеско может возглавить сборную России по футболу.
Напомним, Доменико Тедеско является главным тренером сборной Бельгии с февраля 2023 года. Отметим, что специалист работал в Российской Премьер-Лиги. С 2019 по 2021 год Тедеско возглавлял московский “Спартак”.
Источник: “СЭ”
Тедеско – о возможном назначении в сборную России: не могу говорить о таких вещах
Наставник сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал слухи о возможном назначении в национальную команду России.
Фото: ФК "Спартак"