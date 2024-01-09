– Останется Дмитрий в “Зените” или нет — будет ясно позднее. Мы не ищем другие варианты, потому что пока нет понимания, насколько клуб готов отпустить футболиста.
Отметим, что в первой части нынешнего сезона защитник Дмитрий Чистяков редко выходил на поле в составе петербургского “Зенита”. В общей сложности он провел за сине-бело-голубых восемь матчей во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение российского игрока с клубом с берегов Невы рассчитано до июня 2025 года.
Источник: Sport24
Агент Чистякова: останется Дмитрий в “Зените” или нет — будет ясно позднее
Андрей Талаев, агент защитника “Зенита” Дмитрия Чистякова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"