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Агент Чистякова: останется Дмитрий в “Зените” или нет — будет ясно позднее

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Андрей Талаев, агент защитника “Зенита” Дмитрия Чистякова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Зенит"
– Останется Дмитрий в “Зените” или нет — будет ясно позднее. Мы не ищем другие варианты, потому что пока нет понимания, насколько клуб готов отпустить футболиста.

Отметим, что в первой части нынешнего сезона защитник Дмитрий Чистяков редко выходил на поле в составе петербургского “Зенита”. В общей сложности он провел за сине-бело-голубых восемь матчей во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение российского игрока с клубом с берегов Невы рассчитано до июня 2025 года.

Источник: Sport24

Чистяков Зенит
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